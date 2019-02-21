Украинец попал в топ-10 стартовой гонки ЧЕ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В белорусском городе Раубичи состоялась стартовая мужская индивидуальная гонка чемпионата Европы по биатлону, сообщает корреспондент УНН.
Победный результат продемонстрировал болгарский биатлонист Красимир Анев — 1 промах и 53:18,1 минуты на финише. На 3,7 с от него отстал норвежец Тарье Бё (3), бронзовым медалистом стал еще один норвежец Стрьомсхейм (2).
Наш Сергей Семенов оказался на высшей позиции среди украинцев — 9 (4) +2:37, мин. Руслану Ткаленко немного не хватило до того, чтобы войти в десятку — 11-е время при 3 незакрытых мишенях.
Результаты других украинцев более скромные: Антон Дудченко 26-й (3), Артем Прима 33-й (5), а Тарас Лесюк и Дмитрий Подручный не стартовала.
Добавим также, сегодня украинцы еще боролись за медали в женской индивидуальной гонке на ЧЕ.