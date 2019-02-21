Українець потрапив у топ-10 стартової гонки ЧЄ з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У білоруському місті Раубічі відбулася стартова чоловіча індивідуальна гонка чемпіонату Європи з біатлону, повідомляє кореспондент УНН.
Переможний результат продемонстрував болгарський біатлоніст Красімір Анєв — 1 промах та 53:18,1 хвилини на фініші. На 3,7 с від нього відстав норвежець Тарьє Бьо (3), бронзовим медалістом став ще один норвежець Стрьомсхейм (2).
Наш Сергій Семенов виявився на найвищій позиції серед українців — 9 (4) +2:37, хв. Руслану Ткаленко трохи не вистачило до того аби увійти до десятки — 11-й час при 3 не закритих мішенях.
Результати інших українців більш скромніші: Антон Дудченко 26-й (3), Артем Прима 33-й (5), а Тарас Лесюк і Дмитро Підручний не стартували.
Додамо також, сьогодні українки боролися за медалі в жіночій індивідуальній гонці на ЧЄ.