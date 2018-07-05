Украинец победил сильнейшую шахматистку мира
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Киевский гроссмейстер Руслан Пономарев выиграл рапид-матч у экс-чемпионки мира китаянки Хоу Ифань, передает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".
Матч состоялся в китайском Шеньджени и завершился с результатом - 4,5:3,5 (+1 = 7-0).
Также между сторонами пройдет и второй поединок - 7 июля соперники сыграют 10 партий в блиц.
Хоу Ифань хоть и является в настоящее время экс-чемпионкой мира, но следует учитывать, что она не проиграла титул, а просто отказалась играть на женском первенстве. Сейчас Хоу остается лидером мирового рейтинга и на 90 пунктов опережает второй номер - чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь.
Напомним, что Пономарев становился вице-чемпионом первых элитных интеллектуальных игр.