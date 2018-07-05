Украинец победил сильнейшую шахматистку мира

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06:48 • 2641 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92991 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 114100 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134909 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141605 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 179024 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155989 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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КИЕВ. 5 июля. УНН. Киевский гроссмейстер Руслан Пономарев выиграл рапид-матч у экс-чемпионки мира китаянки Хоу Ифань, передает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".

Матч состоялся в китайском Шеньджени и завершился с результатом - 4,5:3,5 (+1 = 7-0).

Также между сторонами пройдет и второй поединок - 7 июля соперники сыграют 10 партий в блиц.

Хоу Ифань хоть и является в настоящее время экс-чемпионкой мира, но следует учитывать, что она не проиграла титул, а просто отказалась играть на женском первенстве. Сейчас Хоу остается лидером мирового рейтинга и на 90 пунктов опережает второй номер - чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь.

Напомним, что Пономарев становился вице-чемпионом первых элитных интеллектуальных игр.

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