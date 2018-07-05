Українець переміг найсильнішу шахістку світу

Матч відбувся у китайському Шеньджені і завершився з результатом - 4,5:3,5 (+1=7-0).

Також між сторонами пройде і другий поєдинок - 7 липня суперники зіграють 10 партій у бліц.

Хоу Іфань хоч і є нині екс-чемпіонкою світу, але слід враховувати, що вона не програла титул, а просто відмовилася грати на жіночій першості. Наразі Хоу залишається лідером світового рейтингу і на 90 пунктів випереджає другого номера - чемпіонку світу Цзюй Вэньцзюнь.

Нагадаємо, що Пономарьов ставав віце-чемпіоном перших елітних інтелектуальних ігор.