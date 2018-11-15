Украинец Павел Гриб отказался свидетельствовать в российском суде
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинец Павел Гриб, которого в России обвиняют в терроризме, отказался давать показания в Северо окружном военном суде, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Я не виноват и не хочу давать никаких показаний”, — указал Гриб.
Напомним, Северокавказский окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, 15 ноября повторно начал рассматривать уголовное дело украинца Павла Гриба.
В июле российский суд вернул дело Гриба в прокуратуру через процессуальную ошибку. В конце октября дело вернулось в суд после якобы устранения процессуальных недостатков.
Как сообщал УНН, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.
Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.