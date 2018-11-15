Українець Павло Гриб відмовився свідчити в російському суді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Українець Павло Гриб, якого в Росії обвинувачують у тероризмі, відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Я не винен і не хочу давати жодних свідчень”, — вказав Гриб.
Нагадаємо, Північнокавказький окружний військовий суд, який розташований в Ростові-на-Дону, 15 листопада повторно почав розглядати кримінальну справу українця Павла Гриба.
У липні російський суд повернув справу Гриба в прокуратуру через процесуальну помилку. У кінці жовтня справа повернулася в суд після нібито усунення процесуальних хиб.
Як повідомляв УНН, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.
Судове слідство у справі Павла Гриба, ув’язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.