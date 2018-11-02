У Росії призначили дату повторного розгляду справи Павла Гриба

"(Розгляд призначено - ред.) на 15 листопада", - повідомили суді.

Так, в липні російський суд повернув справу Гриба в прокуратуру через процесуальну помилку. За поясненням суду, це сталося через те, що "органами попереднього слідства помилково поставлена ​​редакція кримінального закону, що не діяла на момент скоєння підсудним діянь". У кінці жовтня справа повернулася в суд після нібито усунення процесуальних недоліків.

Нагадаємо, раніше батько П.Гріба повідомляв, що суд повернув справу і самого Павла Гриба в Краснодар.

Як повідомляв УНН, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

Судове слідство у справі Павла Гриба, ув'язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.