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У Росії призначили дату повторного розгляду справи Павла Гриба

У Росії призначили дату повторного розгляду справи Павла Гриба

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд, який розташований в Ростові-на-Дону, 15 листопада повторно почне розглядати кримінальну справу українця Павла Гриба. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

"(Розгляд призначено - ред.) на 15 листопада", - повідомили суді.

Так, в липні російський суд повернув справу Гриба в прокуратуру через процесуальну помилку. За поясненням суду, це сталося через те, що "органами попереднього слідства помилково поставлена ​​редакція кримінального закону, що не діяла на момент скоєння підсудним діянь". У кінці жовтня справа повернулася в суд після нібито усунення процесуальних недоліків.

Нагадаємо, раніше батько П.Гріба повідомляв, що суд повернув справу і самого Павла Гриба в Краснодар.

Як повідомляв УНН, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

Судове слідство у справі Павла Гриба, ув'язненого в Росії, перейшло до слухань по суті ще 23 липня. Під час судового засідання Павло не визнав своєї провини.

Українські Національні Новини

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