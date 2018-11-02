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7 марта, 19:45 • 158342 просмотра

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7 марта, 17:42 • 149459 просмотра

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В России назначили дату повторного рассмотрения дела Павла Гриба

В России назначили дату повторного рассмотрения дела Павла Гриба

Киев  •  УНН

 • 9949 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Северо-Кавказский окружный военный суд, который находится в Ростове-на-Дону, 15 ноября повторно начнет рассматривать уголовное дело украинца Павла Гриба. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

“(Рассмотрение назначено — ред.) на 15 ноября”, — сообщили суде.

Так, в июле российский суд вернул дело Гриба в прокуратуру из-за процессуальной ошибки. По пояснениям суда, из-за того, что “органами предварительного следствия ошибочно вменена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния”. В конце октября дело вернулось в суд после якобы устранения процессуальных недочетов.

Напомним, ранее отец П.Гриба сообщал, что суд вернул дело и самого Павла Гриба в Краснодар.

Как сообщал УНН, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.

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