В России назначили дату повторного рассмотрения дела Павла Гриба

“(Рассмотрение назначено — ред.) на 15 ноября”, — сообщили суде.

Так, в июле российский суд вернул дело Гриба в прокуратуру из-за процессуальной ошибки. По пояснениям суда, из-за того, что “органами предварительного следствия ошибочно вменена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния”. В конце октября дело вернулось в суд после якобы устранения процессуальных недочетов.

Напомним, ранее отец П.Гриба сообщал, что суд вернул дело и самого Павла Гриба в Краснодар.

Как сообщал УНН, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

Судебное следствие по делу Павла Гриба, заключенного в России, перешло к слушаниям по существу еще 23 июля. Во время судебного заседания Павел не признал своей вины.