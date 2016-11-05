Украинец пытался незаконно переправить в РФ 400 кг мяса и фарша
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вчера, 4 ноября, в Ямпольском районе пограничники отдела "Свеса" Сумского отряда, в ходе реализации заранее полученной информации о возможной противоправной деятельности, задержали автомобиль УАЗ с грузом мясопродукции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, автомобиль без номерных знаков, двигался в сторону России, пограничники остановили неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Родионовка и российским Подивоття. Управлял транспортным средством украинец.
"Во время осмотра авто пограничники насчитали в нем около 20 блоков (брикетов) мороженого мясного фарша и около 10 ящиков мороженого мяса. Мужчина признался правоохранителям, что данный груз имел целью незаконно переместить на территорию России с целью дальнейшей реализации" , - говорится в сообщении.
По данным ГПСУ, сейчас автомобиль и мясопродукция, общий вес которой составил почти 400 килограммов, в установленном порядке переданы работникам фискальной службы.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 27-летнего жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы.