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Украинец пытался незаконно переправить в РФ 400 кг мяса и фарша

Украинец пытался незаконно переправить в РФ 400 кг мяса и фарша

Киев • УНН

 • 8855 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вчера, 4 ноября, в Ямпольском районе пограничники отдела "Свеса" Сумского отряда, в ходе реализации заранее полученной информации о возможной противоправной деятельности, задержали автомобиль УАЗ с грузом мясопродукции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, автомобиль без номерных знаков, двигался в сторону России, пограничники остановили неподалеку от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Родионовка и российским Подивоття. Управлял транспортным средством украинец.

"Во время осмотра авто пограничники насчитали в нем около 20 блоков (брикетов) мороженого мясного фарша и около 10 ящиков мороженого мяса. Мужчина признался правоохранителям, что данный груз  имел целью незаконно переместить на территорию России с целью дальнейшей реализации" , - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, сейчас автомобиль и мясопродукция, общий вес которой составил почти 400 килограммов, в установленном порядке переданы работникам фискальной службы.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 27-летнего жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы.

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