Українець намагався незаконно переправити до РФ 400 кг м’яса та фаршу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Учора, 4 листопада, в Ямпільському районі прикордонники відділу “Свеса” Сумського загону, в ході реалізації завчасно отриманої інформації про можливу протиправну діяльність, затримали автомобіль УАЗ з вантажем м’ясопродукції, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, автомобіль без номерних знаків, що рухався у бік Росії, прикордонники зупинили неподалік від держрубежу на напрямку між українським населеним пунктом Родіонівка та російським Подивоття. Керував транспортним засобом українець.
"Під час огляду авто охоронці кордону нарахували в ньому близько 20 блоків (брикетів) мороженого м’ясного фаршу та біля 10 ящиків мороженого м’яса. Чоловік зізнався правоохоронцям, що даний вантаж мав на меті незаконно перемістити на територію Росії з метою подальшої реалізації", - йдеться у повідомленні.
За даними ДПСУ, наразі автомобіль та м’ясопродукція, загальна вага якої склала майже 400 кілограмів, встановленим порядком передано працівникам фіскальної служби.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України на 27-річного мешканця прикордоння складені відповідні адміністративні матеріали.