Украинец Макаренко оформил результативное действие в игре против "Гента" Яремчука
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В баталии 15 тура чемпионата Бельгии по футболу состоялось противостояние “Андерлехта” и “Гента” за которые выступают сразу трое представителей Украины, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
В основном составе “Андерлехта” вышел Евгений Макаренко, который отыграл весь матч и отдал голевой пас. Роман Яремчук и Игорь Пластун также вышли на поле с первых минут, но защитник не дождался финального свистка арбитра, ведь на заключительной минуте основного времени получил удаление за фол последней надежды, а его команда уступила 0:2.
Добавим, “Андерлехт” набрал 30 очков и находится на 4 месте, “Гент” с 23 зачетными баллами остался на 6 позиции.