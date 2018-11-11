Українець Макаренко оформив результативну дію у грі проти "Гента" Яремчука
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У баталії 15 туру чемпіонату Бельгії з футболу відбулося протистояння “Андерлехту” та “Генту” за які виступають одразу троє представників України, передає УНН із посиланням на сайти команд.
В основному складі “Андерлехта” вийшов Євген Макаренко, який відіграв весь матч і віддав гольовий пас. Роман Яремчук і Ігор Пластун також вийшли на поле з перших хвилин, але захисник не дочекався фінального свистка арбітра, адже на заключній хвилині основного часу отримав вилучення за фол останньої надії, а його команда поступилася 0:2.
Додамо, “Андерлехт” набрав 30 очок і знаходиться на 4 місці, “Гент” із 23 заліковими балами залишився на 6 позиції.