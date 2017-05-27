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Украинец М.Кононенко победил в международных велогонках Race Horizon Park

Киев • УНН

 • 11415 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Украинец Михаил Кононенко победил в первой гонке международных велогонок Race Horizon Park 2017, которые проходили в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Украинец М.Кононенко победил в международных велогонках Race Horizon Park

Украинец преодолел 160 км в 3 часа 53 минуты 34 секунды. Якоб Франдсен с датской команды Team AuraEnergy-CK Aarus занял второе место, а бронзу завоевал Никита Соколов с казахстанской команды Vino-Astana Motors.

«Есть гонщики, которые не могут качественно ехать в дождь. Но мне такая погода по-настоящему в кайф, мне действительно нравится ехать по дождю. Долгое время шла борьба за попадание в отрыв. В результате, три наших гонщика, включая меня, смогли в него отобраться. На последнем круге я атаковал, за мной вцепился датчанин Франдсен, с которым мы хорошо сработались вместе. В итоге, у меня получилось его обойти, чему я очень рад. Мы надеемся и на следующих двух гонках максимально проявить себя », - сказал М. Кононенко.

Напомним, в Минске (Беларусь) состоялись международные рейтинговые соревнования первой категории "Гран-При Минск" по велосипедному спорту (трек).

Украинские Национальные Новости

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