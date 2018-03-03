Украинец Лень повторил рекорд карьеры в НБА по количеству блок-шотов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В НБА состоялось противостояние двух команд Западной конференции — “Финикс Санс” украинского центрового Алексей Леня принимал “Оклахому Сити-Тандер”, передает корреспондент УНН.
Украинский легионер отметился первыми очками “Финикса” в игре, исправив ложный бросок своего партнера. Также наш земляк удачно поработал в защите, поставив на старте встречи три блок-шота. Благодаря этому “Санс” повели 15:8.
В первой половине хозяевам еще удавалось сдержать “Оклахому” — 67:60, но в следующей части баталии гости вырвались вперед и праздновали победу 124:116.
Лень за 22:28 минуты забил 7 очков (3/5 двухочковые, 1/2 штрафные), сделал 8 подборов, 1 передачу и поставил 6 блок-шотов, повторив рекорд своей карьеры в НБА по этому показателю.
Стоит отметить, что Лень лидирует по суммарному количеству блок-шотов за все выступления украинца в Ассоциации — 336.
Добавим также, в “Финикса” стало 19 побед при 45 поражениях — 14 место на Западе.