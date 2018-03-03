Українець Лень повторив рекорд кар'єри в НБА за кількістю блок-шотів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В НБА відбулося протистояння двох команд Західної конференції — “Фінікс Санс” українського центрового Олексія Леня приймав “Оклахому Сіті-Тандер”, передає кореспондент УНН.
Український легіонер відзначився першими очками “Фінікса” у грі, виправивши хибний кидок свого партнера. Також наш земляк вдало попрацював у захисті, поставивши на старті зустрічі три блок-шоти. Завдяки цьому “Санс” повели 15:8.
У першій половині господарям ще вдавалося стримати “Оклахому” — 67:60, але в наступній частині баталії гості вирвалися вперед і святкували перемогу 124:116.
Лень за 22:28 хвилини забив 7 очок (3/5 двоочкові, 1/2 штрафні), зробив 8 підбирань, 1 передачу та поставив 6 блок-шотів, повторивши рекорд своєї кар’єри в НБА за цим показником.
Варто відзначити, що Лень лідирує за сумарною кількістю блок-шотів за всі виступи українців в Асоціації — 336.
Додамо також, у “Фінікса” стало 19 звитяг при 45 поразках — 14 місце на Заході.