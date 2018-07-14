Украинец хотел вывезти в Мьянму девушек для секс-услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Сотрудники полиции в Харькове задержали мужчину, который вербовал женщин для оказания сексуальных услуг за рубежом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области в Facebook, передает УНН.
По информации полиции, 27-летний житель Сум пытался вывезти в Мьянму трех гражданок Украины, двух 24- и 33-летних женщин, с целью сексуальной эксплуатации.
"Во время документирования преступной деятельности было установлено, что в мае мужчина подыскал на территории Харькова трех женщин. После чего, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, достиг договоренности об их перемещении через государственную границу Украины в Мьянму для оказания сексуальных услуг", - рассказали в пресс-службе полиции.
Полицейские задержали злоумышленника 13 июля возле торгового центра, расположенного на улице Сумской в Харькове. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следователем открыто еще два уголовных производства по дополнительным фактам преступной деятельности мужчины по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).
Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Ровно, которого обвиняют в вербовке женщин в сексуальное рабство в Израиль.