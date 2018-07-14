Українець хотів вивезти до М’янми дівчат для секс-послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Співробітники поліції у Харкові затримали чоловіка, який вербував жінок для надання сексуальних послуг за кордоном. Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Харківщини у Facebook, передає УНН.
За інформацією поліції, 27-річний житель Сум намагався вивезти до М’янми трьох громадянок України, двох 24- та 33-річних жінок, з метою сексуальної експлуатації.
"Під час документування злочинної діяльності було встановлено, що у травні чоловік підшукав на території Харкова трьох жінок. Після чого, використовуючи їх уразливий стан через тяжкі особисті обставини, досяг домовленості про їх переміщення через державний кордон України до М’янми для надання сексуальних послуг", - розповіли у прес-службі поліції.
Поліцейські затримали зловмисника 13 липня біля торгового центру, розташованого на вулиці Сумській у Харкові. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Слідчим відкрито ще два кримінальних провадження за додатковими фактами злочинної діяльності чоловіка за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).
Нагадаємо, прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Рівного, якого обвинувачують у вербуванні жінок у сексуальне рабство до Ізраїлю.