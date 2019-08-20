Украинец Гвоздик назвал лучшего боксера в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) дал оценку предстоящему поединку Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом, сообщает УНН со ссылкой на "Against The Ropes Podcast" в Youtube.
Гвоздик считает Ломаченко лучшим бойцом в мире и верит в победу соотечественника над британцем Кэмпбеллом.
“Ломаченко — лучший боксер мира, что еще сказать о нем? Он все сам покажет в ринге. Сейчас у него новый вызов, он сражается с Кэмпбеллом. Это хороший боксер, олимпийский чемпион. Он большой, высокий, с большим размахом рук. Но Ломаченко найдет способ с ним справиться”, — признался Гвоздик.
Напомним, что менеджер Ломаченко пообещал необычный выступление своего бойца в бою с британцем.
Как сообщал УНН, Александр Усик рассказал о спарринг с Ломаченко.