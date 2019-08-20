Українець Гвоздик назвав найкращого боксера в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) дав оцінку майбутньому поєдинку Василя Ломаченка із Люком Кемпбеллом, повідомляє УНН з посиланням на “Against The Ropes Podcast” в Youtube.
Гвоздик вважає Ломаченка найкращим бійцем у світі і вірить в перемогу співвітчизника над британцем Кемпбеллом.
“Ломаченко — найкращий боксер світу, що ще сказати про нього? Він все сам покаже в рингу. Зараз у нього новий виклик, він б’ється з Кемпбеллом. Це хороший боксер, олімпійський чемпіон. Він великий, високий, з великим розмахом рук. Але Ломаченко знайде спосіб з ним впоратися”, — зізнався Гвоздик.
Нагадаємо, що менеджер Ломаченка пообіцяв незвичний виступ свого бійця у бою з британцем.
Як повідомляв УНН, Олександр Усик розповів про спаринг із Ломаченко.