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Усик про спаринг з Ломаченком: намагаєшся вдарити, а його вже немає на місці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Український боксер Олександр Усик розповів про один із проведених спарингів з чемпіоном світу у легкій ваговій категорії Василем Ломаченком, повідомляє УНН з посиланням на Youtube-канал Gareth A Davis.

Попри те, що Усик значно більш габаритний за Ломаченка, у нього виникли проблеми в даному спарингу.

"Відмінно провели спаринг. Однак у мене виникла одна проблема - я відхилявся, замість того, щоб відступати від ударів. Анатолій Ломаченко сказав мені цього не робити. Але я не послухався. Тоді він прошепотів щось на вухо Василю, і той потужно вдарив мене в голову. Після цього я перестав відхилятися. Ломаченко настільки розумний боксер, що намагаєшся вдарити, а його вже немає на цьому місці", - підкреслив Усик.

Додамо, Ломаченко проводить підготовку до бою 31-го серпня проти Люка Кемпбелла, а Усик готується до дебюту у суперважкому дивізіоні із Карлосом Такамом.

Українські Національні Новини

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