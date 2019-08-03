Усик про спаринг з Ломаченком: намагаєшся вдарити, а його вже немає на місці

Попри те, що Усик значно більш габаритний за Ломаченка, у нього виникли проблеми в даному спарингу.

"Відмінно провели спаринг. Однак у мене виникла одна проблема - я відхилявся, замість того, щоб відступати від ударів. Анатолій Ломаченко сказав мені цього не робити. Але я не послухався. Тоді він прошепотів щось на вухо Василю, і той потужно вдарив мене в голову. Після цього я перестав відхилятися. Ломаченко настільки розумний боксер, що намагаєшся вдарити, а його вже немає на цьому місці", - підкреслив Усик.

Додамо, Ломаченко проводить підготовку до бою 31-го серпня проти Люка Кемпбелла, а Усик готується до дебюту у суперважкому дивізіоні із Карлосом Такамом.