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Украинец помог ФК "Гиресунспор" пройти в 1/8 финала Кубка Турции

Украинец помог ФК "Гиресунспор" пройти в 1/8 финала Кубка Турции

Киев  •  УНН

 • 12468 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В рамках ответного матча 1/16 финала Кубка Турции второлиговый ФК "Гиресунспор", за который выступает украинский полузащитник Дмитрий Коркишко, выбил из соревнований представителя элитного чемпионата страны "Аланьяспор", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

Наш соотечественник помог открыть счет. Коркишко принял мяч на подступах к штрафной зоны и в падении отдал передачу на Орнека, которая оказалась результативной уже на 1-й минуте противостояния.

Встреча завершилась боевой ничьей 2:2, но первый поединок команд был за "Гиресунспором" 4:2, который и прошел в следующий раунд.

Отметим, что в активе украинца 4 гола в нынешней кампании за турецкий коллектив.

Добавим также, Коркишко перешел в "Гиресунспор" прошлым летом в статусе свободного агента. Ранее в своей карьере он также выступал за "Полтаву", "Минск", киевский "Арсенал", вторую команду "Динамо" и "Черноморец".

Как сообщал УНН, Кучер отдал первую результативную передачу в чемпионате Турции.

Украинские Национальные Новости

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