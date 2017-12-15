Українець допоміг ФК "Гіресунспор" пройти в 1/8 фіналу Кубку Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Кубку Туреччини друголіговий ФК "Гіресунспор", за який виступає український півзахисник Дмитро Коркішко, вибив зі змагань представника елітного чемпіонату країни "Аланьяспор", повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Наш співвітчизник допоміг відкрити рахунок у зустрічі. Коркішко прийняв м'яч на підступах до карної зони і в падінні віддав передачу на Орнека, яка виявилася результативною вже на 1-й хвилині протистояння.
Зустріч завершилася бойовою нічиєю 2:2, але перший поєдинок команд був за "Гіресунспором" 4:2, який і пройшов до наступного раунду.
Відзначимо, що в активі українця 4 голи в нинішній кампанії за турецький колектив.
Додамо також, Коркішко перейшов в "Гіресунспор" минулого літа в статусі вільного агента. Раніше в своїй кар'єрі він також виступав за "Полтаву", "Мінськ", київський "Арсенал", другу команду "Динамо" і "Чорноморець".
Як повідомляв УНН, Кучер віддав першу результативну передачу в чемпіонаті Туреччини.