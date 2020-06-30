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Украина обратилась к руководству Европарламента за визит евродепутатов в Крым

Украина обратилась к руководству Европарламента за визит евродепутатов в Крым

Киев  •  УНН

 • 17614 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий обратился с письмом к Президенту Европейского Парламента Давиду Сассоли и Председателя Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом решительно осудить и отреагировать должным образом на незаконный визит французских евродепутатов в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Представительство Украины при Европейском Союзе, передает УНН.

Так, Точицкий отметил, что организация этого визита является очередной тщетной попыткой России легитимизировать свои незаконные действия на украинской территории, в частности проведение противоправного “голосования” о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.

Кроме того, такой визит отдельных французских евродепутатов не только нарушает законодательство Украины, но и противоречит официальной позиции Европейского Союза касательно безусловной поддержки территориальной целостности Украины.

“С 2014 года Европейский Парламент в многочисленных резолюциях неоднократно подчеркивал непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Непризнание попытки аннексии Крыма, ситуация с правами человека и милитаризация полуострова постоянно находятся на его повестке дня. Поэтому, я убежден, что Европарламент не должен быть частью гибридных попыток России легитимизировать попытку аннексии Крыма и варварскую политику в отношении независимых стран”, — подчеркнул Точицкий.

Напомним, ранее сегодня первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время встречи с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсен обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым.

Украинские Национальные Новости

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