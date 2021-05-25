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Украина остановила авиасообщение с Беларусью

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Начиная с 00:00 26 мая Украина приостановила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. О таком решении правительства на внеочередном заседании во вторник, 25 мая, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью

Цитата:

“С 00 часов 00 минут 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП „Украэрорух“ принять для этого необходимые меры”, — сообщил Премьер в своем Telegram-канале.

Детали

Согласно решению правительства, также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь таможенных пунктах аэропортов.

“Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров”, — прокомментировал Шмыгаль.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, которые выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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