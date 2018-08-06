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Украина сократила экспорт зерновых

Украина сократила экспорт зерновых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 3,4 млн тонн зерновых культур. При этом в прошлом маркетинговом году было экспортировано 3,5 млн тонн зерновых, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

"С начала текущего маркетингового года который начался с первого июля 2018 года, Украина экспортировала 3,4 млн тонн зерновых культур, в частности, 1,5 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 848 тыс. тонн, фуражной - 669 тыс. тонн) , ячменя - 870 тыс. тонн, кукурузы - 902 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 3,5 млн тонн зерновых, в частности, более 1,2 млн пшеницы (в том числе продовольственной - 566 тыс. тонн и фуражной пшеницы - почти 724 тыс. тонн), ячменя - почти 1,3 млн тонн, кукурузы - 940 тыс. тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 398 тыс. тонн масличных культур. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил 345 тыс. тонн.

Напомним, за пять месяцев этого года экспорт украинских ягод и орехов вырос на 61,5%.

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