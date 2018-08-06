Україна зменшила експорт зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна експортувала 3,4 млн тонн зернових культур. При цьому минулого маркетингового року було експортовано 3,5 млн тонн зернових, передає УНН з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.
“З початку поточного маркетингового року який розпочався з першого липня 2018 року, Україна експортувала 3,4 млн тонн зернових культур, зокрема, 1,5 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої — 848 тис. тонн, фуражної — 669 тис. тонн), ячменю — 870 тис. тонн, кукурудзи — 902 тис. тонн”, — йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 3,5 млн тонн зернових, зокрема, понад 1,2 млн пшениці (у тому числі продовольчої — 566 тис. тонн та фуражної пшениці — майже 724 тис. тонн), ячменю — майже 1,3 млн тонн, кукурудзи — 940 тис. тонн).
Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 398 тис. тонн олійних культур. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив 345 тис. тонн.
Нагадаємо, за п'ять місяців цього року експорт українських ягід та горіхів зріс на 61,5%.