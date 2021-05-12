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Украина получила третью медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта

Киев • УНН

 • 18465 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Украина третьей завоеванной наградой в артистическом плавании продолжила выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украина получила третью медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта

Цитата

“Фантастическое выступление под музыку из балета „Лебединое озеро“ приносит украинской команде „серебро“ чемпионата Европы в технической программе”, — говорится в сообщении НОК Украины.

Детали

Украинская команда в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Власти и Марины Алексиивои, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко, Елизаветы Яхно, набрала 92,392 балла.

Золотая награда в активе россиянок, а “бронза” — у испанок.

Дополнение

Для Украины это третье подряд “серебро” в технической программе на Евро по водным видам спорта среди команд.

Что предшествовало этому

Украина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта.

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