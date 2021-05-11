Україна завоювала другу золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Деталі

“Золото” у технічному соло в нашої синхроністки Марти Федіної, підтримали стрибуни у воду. Ксенія Байло та Олексій Середа у синхронних стрибках змішаних пар з 10-метрової вишки, блискуче виконали свою програму і здобули золоті медалі турніру.

У підсумку за 5 стрибків українці набрали 325,68 бали. “Срібло” у представників Великої Британії Андре Спендоліні-Сіріекс-Ноа Уільямс (307,32), “бронза” у росіян Єкатєріни Бєляєвої-Віктора Мінібаєва (302,58).

Зазначимо, що для Ксенії Байло — це перший міжнародний старт і вона одразу піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу.

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“Ми очікували, що будемо боротися за медалі, але не очікували, що це буде „золото“. Разом ми тренуємося всього 10 днів, тому дуже раді, що нам все вдалося”, — прокоментували свою перемогу Ксенія та Олексій.

Що передувало цьому

Україна завоювала четверте “золото” в історії чемпіонатів Європи з артистичного плавання.