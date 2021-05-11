Україна завоювала четверте "золото" в історії чемпіонатів Європи з артистичного плавання

Деталі

У фінальному етапі виступали 15 спортсменок. Бал 19-річної Федіної – 91,8445, виявився найвищим серед усіх учасниць.

Срібна нагорода в активі уродженки Греції Евангелії Платаніоті – 89,189, "бронзу" завоювала білоруска Васіліна Хандошка – 87,7173.

Для Федіної це перше "золото" у кар'єрі в особистих дисциплінах на рівні Європи. Перед цим вона здобувала перемогу лише у складі комбінації у довільній програмі на Євро з водних видів спорту, що відбувся у 2018 році.

Доповнення

Загалом для України це перше "золото" в історії виступів на Євро саме в одиночних або парних програмах. І четверте "золото" загалом.