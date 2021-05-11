Украина завоевала четвертое "золото" в истории чемпионатов Европы по артистическому плаванию

Детали

В финальном этапе выступали 15 спортсменок. Бал 19-летней Фединой - 91,8445, оказался самым высоким среди всех участниц.

Серебряная награда в активе уроженки Греции Евангелии Платаниоти - 89,189, "бронзу" завоевала белоруска Василина Хандошко - 87,7173.

Для Фединой это первое "золото" в карьере в личных дисциплинах на уровне Европы. Перед этим она одерживала победу только в составе комбинации в произвольной программе на Евро по водным видам спорта, который состоялся в 2018 году.

Дополнение

В целом для Украины это первое "золото" в истории выступлений на Евро именно в одиночных или парных программах. И четвертое "золото" в целом.