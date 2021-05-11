Украина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Второй соревновательный день на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште подарил Украине вторую золотую награду, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.
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"Золото" в техническом соло в нашей синхронистки Марты Фединой, поддержали прыгуны в воду. Ксения Байло и Алексей Среда в синхронных прыжках смешанных пар с 10-метровой вышки, блестяще выполнили свою программу и получили золотые медали турнира.
В итоге за 5 прыжков украинцы набрали 325,68 балла. "Серебро" у представителей Великобритании Андре Спендолини-Сириекс-Ноа Уильямс (307,32), "бронза" у россиян Екатерины Беляевой-Виктора Минибаев (302,58).
Отметим, что для Ксении Байло - это первый международный старт и она сразу поднялась на высшую ступень пьедестала.
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"Мы ожидали, что будем бороться за медали, но не ожидали, что это будет" золото ". Вместе мы тренируемся всего 10 дней, поэтому очень рады, что нам все удалось ", - прокомментировали свою победу Ксения и Алексей.
Что предшествовало этому
Украина завоевала четвертое "золото" в истории чемпионатов Европы по артистического плавания.