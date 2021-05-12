Україна здобула третю медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Україна третьою завойованою нагородою в артистичному плаванні продовжила виступи на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Цитата
"Фантастичний виступ під музику з балету "Лебедине озеро" приносить українській команді "срібло" чемпіонату Європи у технічній програмі", - сказано у повідомленні НОК України.
Деталі
Українська команда у складі Марти Федіної, Анастасії Савчук, Влади і Марини Алексіївої, Катерини Резнік, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко, Єлизавети Яхно, набрала 92,392 бали.
Золота нагорода в активі росіянок, а "бронза" – в іспанок.
Доповнення
Для України це третє поспіль "срібло" у технічній програмі на Євро з водних видів спорту серед команд.
Що передувало цьому
Україна завоювала другу золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.