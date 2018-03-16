Украина получила шестое золото на Паралимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская сборная на седьмой день Паралимпийских игр осталась в пятерке лидеров медального зачета, получив еще три награды, среди которых одно золото и два серебра, передает УНН.
В последней гонке по биатлону на 15 км среди мужчин с проблемами зрения Украина получила две награды - золотую медаль получил Виталий Лукьяненко, серебряную получил Александр Казик.
Третьим преодолел дистанцию француз Энтони Челенсон.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американка украинского происхождения завоевала "золото" Паралимпийских игр
На дистанции 12,5 км по биатлону в гонке среди женщин с проблемами зрения Оксана Шишкова финишировала второй. Паралимпийской чемпионкой стала представительница команды под нейтральным флагом россиянка Михайлина Лысова. Бронзовую награду получила немка Клара Клуг. Еще одна украинка Ольга Прилуцкая стала четвертой.
На сегодняшний день Украина занимает четвертое место в медальном зачете. На Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 19 наград.