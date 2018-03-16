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Україна здобула шосте золото на Паралімпіаді

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Українська збірна на сьомий день Паралімпійських ігор залишилась у п’ятірці лідерів медального заліку, здобувши ще три нагороди, серед яких одне золото і два срібла, передає УНН.

В останній гонці з біатлону на 15 км серед чоловіків з вадами зору Україна отримала дві нагороди – золоту медаль отримав Віталій Лук’яненко, срібну здобув Олександр Казік.

Третім подолав дистанцію француз Ентоні Челенсон.

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На дистанції 12,5 км з біатлону у гонці серед жінок з вадами зору Оксана Шишкова фінішувала другою. Паралімпійською чемпіонкою стала представниця команди під нейтральним прапором росіянка Михайлина Лисова. Бронзову нагороду здобула німкеня Клара Клуг. Ще одна українка Ольга Прилуцька стала четвертою.

На сьогодні Україна посідає четверте місце у медальному заліку, на Паралімпійських іграх наші спортсмени здобули 19 нагород.

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