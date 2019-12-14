Украина получила первое "золото" Дефлимпиады-2019

В первый день Игр “желто-синей” команде удалось завоевать полный комплект наград.

Историческую золотую награду, к которой национальная команда шла почти 20 лет, на дистанции 10 км завоевал Дмитрий Мажаев — дебютант национальной сборной. Уже на финише соперники удивлялись скорости Дмитрия, ведь ближайшего преследователя-россиянина он опередил более чем на 1 минуту. Елизавета Ноприенко завоевала бронзовую медаль. Это ее вторые Дефлимпийские игры и первая личная награда.

В конце именно победой в шахматах команда подвела успешную черту первого соревновательного дня Татьяна Бакланова завоевала серебряную медаль в блице.

Добавим, что на Дефлимпийских играх-2019 Украина представлена рекордным количеством — 34 спортсменами.