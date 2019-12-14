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Україна здобула перше "золото" Дефлімпіади-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національна дефлімпійська збірна команда успішно розпочала змагання Дефлімпіади-2019 в Італії, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.

У перший день Ігор “жовто-блакитній” команді вдалось вибороти повний комплект нагород.

Історичну золоту нагороду, до якої національна команда йшла майже 20 років, на дистанції 10 км виборов Дмитро Мажаєв — дебютант національної збірної. Вже на фініші суперники дивувалися швидкості Дмитра, адже найближчого переслідувача-росіянина він випередив більш ніж на 1 хвилину. Єлізавета Нопрієнко завоювала бронзову медаль. Це її другі Дефлімпійські ігри і перша особиста нагорода.

Наприкінці саме перемогою в шахах команда підвела успішну риску першого змагального дня: Тетяна Бакланова виборола срібну медаль у бліці.

Додамо, що на Дефлімпійських іграх-2019 Україна представлена рекордною кількістю — 34 спортсменами.

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