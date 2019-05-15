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Украина способна создавать современное эффективное вооружение — Турчинов

Украина способна создавать современное эффективное вооружение — Турчинов

Киев  •  УНН

 • 7947 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинские ученые, конструкторы и производственники доказали, что способны в сжатые сроки создавать современное эффективное вооружение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время вручения государственных наград и отличий СНБО Украины представителям оборонных предприятий - КБ "Луч", "Артем", "Визар", "Мотор-Сич", "Оризон-Навигация", "УкрИннМаш", "Радионикс", "Машгидропривод", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Турчинов рассказал, как в 2014 году, когда он был исполняющим обязанности Президента Украины, ведущих руководителей оборонных предприятий было собрано для обсуждения, "как в кратчайшие сроки восстановить оборонный потенциал нашей страны, обеспечив армию современным оружием и техникой".

"Одна из первых задач, которую необходимо решить - создать аналог мощного РСЗО "Смерч", ракет до которого оставалось на несколько недель активных боевых действий", - сказал Турчинов.

Он отметил, что благодаря ученым, инженерам КБ "Луч" и партнерам-смежникам удалось сделать и принять на вооружение ракетный комплекс "Ольха", "который способен точно уничтожать цели управляемыми ракетами, и есть по всем показателям лучше, чем российский аналог".

Турчинов добавил, что уже начались и на следующей неделе продолжатся испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р".

По словам Турчинова, надежную защиту морских рубежей Украины "должен выполнить разработан отечественными специалистами мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", ракеты которого способны уничтожать любые морские цели не только на территории Черного и Азовского морей, но и в портах их базирования".

Секретарь СНБО Украины выразил надежду, что после завершения государственных испытаний новые ракетные комплексы будут взяты на вооружение еще до окончания текущего года.

Напомним, в этом году в Украине начнут производство ракетного катера, на который будут поставлены противокорабельные комплексы "Нептун".

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