Украина способна создавать современное эффективное вооружение — Турчинов

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинские ученые, конструкторы и производственники доказали, что способны в сжатые сроки создавать современное эффективное вооружение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время вручения государственных наград и отличий СНБО Украины представителям оборонных предприятий - КБ "Луч", "Артем", "Визар", "Мотор-Сич", "Оризон-Навигация", "УкрИннМаш", "Радионикс", "Машгидропривод", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.