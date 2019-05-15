Україна здатна створювати сучасне ефективне озброєння – Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Українські науковці, конструктори та виробничники довели, що здатні в стислі терміни створювати сучасне ефективне озброєння. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час вручення державних нагород і відзнак РНБО України представникам оборонних підприємств - КБ "Луч", "Артем", "Візар", "Мотор-Січ", "Оризон-Навігація", "УкрІннМаш", "Радіонікс", "Машгідропривод", передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
Турчинов розповів, як у 2014 році, коли він був виконуючим обов'язки Президента України, провідних керівників оборонних підприємств було зібрано для обговорення, "як в найкоротші терміни відновити оборонний потенціал нашої країни, забезпечивши армію сучасною зброєю і технікою".
"Одна із перших задач, яку необхідно було вирішити - створити аналог потужного РСЗО "Смерч", ракет до якого залишалося на декілька тижнів активних бойових дій", - сказав Турчинов.
Він зазначив, що завдяки науковцям, інженерам КБ "Луч" та партнерам-суміжникам вдалося зробити та прийняти на озброєння ракетний комплекс "Вільха", "який здатний точно знищувати цілі керованими ракетами, та є за всіма показниками краще, ніж російський аналог".
Турчинов додав, що вже розпочалися і наступного тижня продовжаться випробування ракет "Вільха-М" і "Вільха-Р".
За словами Турчинова, надійний захист морських рубежів України "повинен виконати розроблений вітчизняними фахівцями мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", ракети якого здатні знищувати будь-які морські цілі не тільки на теренах Чорного і Азовського морів, але і в портах їх базування".
Секретар РНБО України висловив сподівання, що після завершення державних випробувань нові ракетні комплекси будуть взяті на озброєння ще до закінчення поточного року.
Нагадаємо, цього року в Україні почнуть виробництво ракетного катера, на який будуть поставлені протикорабельні комплекси "Нептун".