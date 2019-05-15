Україна здатна створювати сучасне ефективне озброєння – Турчинов

Турчинов розповів, як у 2014 році, коли він був виконуючим обов'язки Президента України, провідних керівників оборонних підприємств було зібрано для обговорення, "як в найкоротші терміни відновити оборонний потенціал нашої країни, забезпечивши армію сучасною зброєю і технікою".

"Одна із перших задач, яку необхідно було вирішити - створити аналог потужного РСЗО "Смерч", ракет до якого залишалося на декілька тижнів активних бойових дій", - сказав Турчинов.

Він зазначив, що завдяки науковцям, інженерам КБ "Луч" та партнерам-суміжникам вдалося зробити та прийняти на озброєння ракетний комплекс "Вільха", "який здатний точно знищувати цілі керованими ракетами, та є за всіма показниками краще, ніж російський аналог".

Турчинов додав, що вже розпочалися і наступного тижня продовжаться випробування ракет "Вільха-М" і "Вільха-Р".

За словами Турчинова, надійний захист морських рубежів України "повинен виконати розроблений вітчизняними фахівцями мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", ракети якого здатні знищувати будь-які морські цілі не тільки на теренах Чорного і Азовського морів, але і в портах їх базування".

Секретар РНБО України висловив сподівання, що після завершення державних випробувань нові ракетні комплекси будуть взяті на озброєння ще до закінчення поточного року.

Нагадаємо, цього року в Україні почнуть виробництво ракетного катера, на який будуть поставлені протикорабельні комплекси "Нептун".