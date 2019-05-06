Украина увеличила транзит газа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С начала года объемы транспортировки газа по территории Украины по сравнению с прошлогодним показателем выросли. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает УНН.
"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы с начала года составляют 29,3 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 транзитные объемы увеличились на 1,6 млрд куб. м, или на 6%", - говорится в сообщении.
Что касается импорта, то всего за четыре месяца 2019 году в Украину импортировано 2,4 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 10% аналогичного прошлогоднего объема.
Как сообщал УНН, в прошлом году украинская ГТС транспортировала почти 50% объемов газа из РФ.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 мая увеличился до 9,656 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 цена на газ для населения выросла на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. Правительство и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения на май текущего года - до 8247 грн за тыс. куб. м.