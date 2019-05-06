Україна збільшила транзит газу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку року обсяги транспортування газу територією України у порівнянні з минулорічним показником зросли. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз", передає УНН.
"Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 29,3 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 1,6 млрд куб. м, або на 6%", - йдеться у повідомленні.
Що стосується імпорту, то всього за чотири місяці 2019 року в Україну імпортовано 2,4 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 10% від аналогічного минулорічного обсягу.
Як повідомляв УНН, торік українська ГТС транспортувала майже 50% обсягів газу з РФ.
Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 травня збільшився до 9,656 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення на травень поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.