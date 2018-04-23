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Украина увеличила промышленное производство на 1,6%

Киев • УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В марте 2018 года Украина увеличила промышленное производство на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Украина увеличила промышленное производство на 1,6%

В частности, согласно данным Госстатистики, в марте 2018 года против марта 2017 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 101,6%.

Рост обеспечили добывающая промышленность — на 3,3%, поставки электроэнергии и газа — на 22,8%.

При этом, за три месяца текущего года рост составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными драйверами роста стало увеличение производства в добывающей промышленности, в переработке и энергетическом секторе.

Напомним, в середине апреля 2018 года деловые ожидания бизнеса достигли самого высокого уровня с середины 2011 года. По информации НБУ, оптимизм относительно собственной ситуации создает для предприятий основу и для ожиданий активного роста объемов производства в целом в Украине. Наиболее оптимистично настроенные представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства.

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