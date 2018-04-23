Україна збільшила промислове виробництво на 1,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У березні 2018 року Україна збільшила промислове виробництво на 1,6%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, відповідно до даних Держстатистики, у березні 2018 року проти березня 2017 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 101,6%.
Зростання забезпечили добувна промисловість — на 3,3%, постачання електроенергії та газу — на 22,8%.
При цьому, за три місяці поточного року зростання становило 2,4%, порівняно із аналогічним періодом минулого року. Основними драйверами зростання стало збільшення виробництва в добувній промисловості, в переробці та енергетичному секторі.
Нагадаємо, у середині квітня 2018 року ділові очікування бізнесу сягнули найвищого рівня з середини 2011 року. За інформацією НБУ, оптимізм щодо власної ситуації створює для підприємств підґрунтя і для очікувань активного зростання обсягів виробництва в цілому в Україні. Найбільш оптимістично налаштовані представники компаній переробної промисловості, торгівлі, та сільського господарства.