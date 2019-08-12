Украина увеличила экспорт мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В I полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт продукции мясной группы увеличился почти на 20% - до 364 млн долл. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу научного центра.
По его словам, положительных сдвигов в экспорте мяса и субпродуктов удалось достичь благодаря двум факторам. Во-первых, благодаря продолжающейся широкой географической диверсификации и закреплению на новых рынках сбыта после потери российского, уточнил эксперт.
"Если еще в 2015 году позиции основного импортера украинского мяса и субпродуктов удерживала Россия, то с 2017 года преобладают поставки на рынки стран Европы, Азии и СНГ", - пояснил Пугачев.
В I полугодии главными ценителями украинской продукции мясной группы были Саудовская Аравия (21%), Нидерланды (14,9%), Словакия (9,1%), Беларусь (5,0%), Азербайджан и Ирак (по 4,8%).
"В совокупности эти страны аккумулируют около 60% экспорта отечественной мясопродукции в денежном выражении", - сообщил Пугачев.
Во-вторых, Украина достигла положительных сдвигов в экспорте мяса и субпродуктов благодаря увеличению объемов экспортных поставок мяса птицы, отметил эксперт.
"Если за шесть месяцев 2018 года объемы поставок мяса птицы увеличились против соответствующего периода 2017 года только на 3%, то в I полугодии 2019-го выросли против прошлогодних показателей за январь-июнь почти на 38% и достигли 211 тыс. т", - прокомментировал он, добавив, что в денежном выражении экспорт мяса птицы вырос на 28% - с 241 млн долл. до 307 млн долл.
"Тенденция по увеличению объемов экспорта этого вида продукции (мяса птицы - ред.) будет сохраняться и в 2019 году", - подытожил Пугачев.
В то же время, по прогнозам немецких экспертов, в 2019-м Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.
Также напомним, 30 июля в Министерстве экономического развития сообщили о достижении договоренности с ЕС о постепенном увеличении квот для украинских экспортеров мяса птицы с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн.
Такое решение связывают с крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине, компанией "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, который, по данным международной прессы, получил крупную торговую победу над Брюсселем, воспользовавшись правовой лазейкой в торговой сделке ЕС-Украина для значительного увеличения экспорта.
Отметим, что доля МХП в общенациональном экспорте курятины достигает 88%. Это один из двух украинских производителей, допущенных в страны ЕС.