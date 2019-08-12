Украина увеличила экспорт мяса

КИЕВ. 12 августа. УНН. В I полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт продукции мясной группы увеличился почти на 20% - до 364 млн долл. Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу научного центра.