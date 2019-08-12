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Україна збільшила експорт м'яса

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У І півріччі 2019 року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, експорт продукції м’ясної групи збільшився майже на 20% – до 364 млн дол. Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов, передає УНН із посиланням на пресслужбу наукового центру.

За його словами, позитивних зрушень в експорті м’яса та субпродуктів вдалося досягти завдяки двом чинникам. По-перше, завдяки триваючій широкій географічній диверсифікації та закріпленню на нових ринках збуту після втрати російського, уточнив експерт.

"Якщо ще у 2015 році позиції основного імпортера українського м’яса та субпродуктів утримувала Росія, то з 2017 року переважають поставки на ринки країн Європи, Азії та СНД", - пояснив Пугачов.

У І півріччі головними поціновувачами української продукції м’ясної групи були Саудівська Аравія (21%), Нідерланди (14,9%), Словаччина (9,1%), Білорусь (5,0%), Азербайджан та Ірак (по 4,8%).

"Сукупно ці країни акумулюють близько 60% експорту вітчизняної м’ясопродукції у грошовому виразі", - поінформував Пугачов.

По-друге, Україна досягла позитивних зрушень в експорті м’яса та субпродуктів завдяки збільшенню обсягів експортних поставок м’яса птиці, зазначив експерт.

"Якщо за шість місяців 2018 року обсяги поставок м’яса птиці збільшилися проти відповідного періоду 2017 року лише на 3%, то у І півріччі 2019 року виросли проти минулорічних показників за січень-червень майже на 38% і сягнули 211 тис. т", - прокоментував він, додавши, що у грошовому вираженні експорт м'яса птиці зріс на 28% – з 241 млн дол. до 307 млн дол.

"Тенденція щодо збільшення обсягів експорту цього виду продукції (м'яса птиці - ред.) зберігатиметься й 2019 року", - підсумував Пугачов.

Водночас, за прогнозами німецьких експертів, у 2019-му Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь і Канаду.

Також нагадаємо, 30 липня в Міністерстві економічного розвитку повідомили про досягнення домовленості з ЄС про поступове збільшення квот для українських експортерів м'яса птиці з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн.

Таке рішення пов'язують з найбільшим виробником і експортером курятини в Україні, компанією "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, який, за даними міжнародної преси, здобув велику торговельну перемогу над Брюсселем, скориставшись правовою лазівкою в торговій угоді ЄС-Україна для значного збільшення експорту.

Зазначимо, що доля МХП в загальнонаціональному експорті курятини сягає 88%. Це один із двох українських виробників, допущених в країни ЄС.

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