Украина потерпела поражение на старте розыгрыша ЧЕ по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Женская сборная Украины по волейболу стартовала на чемпионате Европы-2019 с поражения, сообщает УНН со ссылкой на сайт ЧЕ.
В своем дебютном матче группы В в польском городе Лодзь команда Гария Егиазарова разгромно проиграла Бельгии - 0:3 (10:25 19:25, 22:25).
Самой результативной волейболисткой матча в составе "сине-желтой" сборной стала Олеся Рыхлюк. Наша диагональная принесла команде 14 очков.
"Матч с Украиной был не таким простым, как может показаться. Мы чувствовали некоторую нервозность", - рассказала лучшая бомбардир бельгиек Бритт Херботс.
Отметим, что в других матчах группы В итальянки обыграли португалок - 3:0, а словенки уступили полячкам.
Добавим, 25 августа Украина будет бороться с Италией.