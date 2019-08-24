Україна зазнала поразки на старті розіграшу ЧЄ з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Жіноча збірна України з волейболу стартувала на чемпіонаті Європи-2019 з поразки, повідомляє УНН з посиланням на сайт ЧЄ.
У своєму дебютному матчі групи В у польському місті Лодзь команда Гарія Егіазарова розгромно програла Бельгії - 0:3 (10:25 19:25, 22:25).
Найрезультативнішою волейболісткою матчу в складі "синьо-жовтої" збірної стала Олеся Рихлюк. Наша діагональна принесла команді 14 очок.
"Матч з Україною був не таким простим, як може здаватися. Ми відчували деяку нервозність", - розповіла найкраща бомбардир бельгійок Брітт Херботс.
Відзначимо, що в інших матчах групи В італійки обіграли португалок – 3:0, а словенки поступилися полячкам.
Додамо, 25-го серпня Україна змагатиметься із Італією.