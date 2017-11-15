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Украина заняла 17 место в мире по уровню терроризма

Украина заняла 17 место в мире по уровню терроризма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина заняла 17 место в рейтинге стран по уровню терроризма за 2017 год. Такое исследование провело The Global Terrorism Index, передает УНН со ссылкой на Лондонский институт экономики и мира.

Ученые отнесли Украину в перечень стран с высоким уровнем террористической активности, поставив оценку 6,56 по 10-балльной шкале.

Первое место в рейтинге занял Ирак с коэффициентом 10 из возможных 10. Вообще в десятку стран с самым высоким степенью смертей от террористической активности попали Афганистан заняв второе место (9,44 балла), Нигерия, Сирия, Пакистан, Йемен, Сомали, Индия, Турция и Ливия на десятом месте с оценкой 7,26 баллов. Кроме того сообщается, что США заняло 32 место с 5,43 баллами, Россия посягнули 33 с 5,33 баллов.

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Отмечается, что в 2017 году уменьшилось количество погибших в результате террористических атак на 22%, если сравнивать с 2014 годом, на который пришелся пик активности.

Самыми безопасными оказались такие страны как Монголия, Туркменистан, Норвегия, Румыния и Замбия.

Как сообщал УНН, поражение террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии, вероятно, заставила боевиков искать убежища в соседней Ливии. Не исключено, что со временем они двинутся в Египет.

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