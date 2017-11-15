Україна зайняла 17 місце у світі за рівнем тероризму

Науковці віднесли Україну до переліку країн з високим рівнем терористичної активності, поставивши оцінку 6,56 за 10-бальною шкалою.

Перше місце у рейтингу зайняв Ірак з коефіцієнтом 10 із можливих 10. Взагалі до десятки країн з найвищім ступенем смертей від терористичної активності потрапили Афганістан зайнявши друге місце(9,44 бала), Нігерія, Сирія, Пакистан, Ємен, Сомалі, Індія, Туреччина та Лівія на десятому місці з оцінкою 7,26 балів. Крім того повідомляється, що США зайняло 32 місце з 5,43 балами, Росія посягла 33 місце з 5,33 балів.

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Зазначається, що у 2017 році зменшилась кількість загиблих внаслідок терористичних атак на 22%, якщо порівнювати з 2014 роком, на який припав пік активності.

Самими безпечними виявились такі країни як Монголія, Туркменістан, Норвегія, Румунія та Замбія.

Як повідомляв УНН, поразка терористичного угрупування “Ісламська держава” в Іраку та Сирії, ймовірно, змусила бойовиків шукати безпечного притулку в сусідній Лівії. Невиключено, що згодом вони рушать до Єгипту.