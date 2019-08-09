Украина завоевала третью медаль на ЧЕ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Представитель Украины завоевал медаль домашнего чемпионата Европы по прыжкам в воду, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию прыжков в воду Украины.
На трамплине 1 метр у мужчин не было равных спортсмену из Германии Хаусдинг 388,85 балла, на втором месте расположился прыгун из Украины — Олег Колодий с суммой 381,50 балла, и третье место занял спортсмен из Италии с суммой 380,15 балла.
Заметим, что наш Станислав Олиферчик занял 11 место с суммой 322,25 балла.
Добавим, в активе украинской сборной уже два “золота” и одна серебряная награда.