Україна завоювала третю медаль на ЧЄ зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Представник України завоював медаль домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у воду, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію стрибків у воду України.
На трампліні 1 метр у чоловіків не було рівних спортсмену з Німеччини Хаусдінгу 388,85 бали, на другому місці розташувався стрибун з України – Олег Колодій з сумою 381,50 бали, та третє місце посів спортсмен з Італії з сумою 380,15 бали.
Зауважимо, що наш Станіслав Оліферчик посів 11 місце з сумою 322,25 бали.
Додамо, в активі української збірної вже два "золота" та одна срібна нагорода.